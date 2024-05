Izjava reškega novinarja hrvaške radiotelevizije Roberta Ferlina, da bi morala za praznik osvoboditve na sedežu HRT italijanska zastava plapolati na pol droga, torej v znak žalovanja, je na Reki in v Istri sprožila proteste. Ferlin, ki je med radijskimi poslušalci zelo znan in priljubljen, je v živo dejal, da italijanska zastava na praznični dan pooseblja fašizem.

Njegove besede so ostro obsodili v Italijanski uniji, krovni zvezi italijanske manjšine, oglasil se je tudi reški župan Marko Filipović, ki je podčrtal, da je Reka ponosna na svojo večjezičnost. Pri manjšinski organizaciji izpostavljajo, da je italijanska trobojnica v Istri in na Reki zastava italijanske skupnosti in da Italija ni fašistična država, kot jo dejansko prikazuje Ferlin. Njegova izjava pomeni torej žalitev za manjšino in njeno matično državo.

Novinar se je za svojo izjavo sicer javno opravičil, v isti sapi pa je spomnil na besede aktualnega italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija, ki je na dan spomina na fojbe in eksodus na šohtu v Bazovici vzklikal italijanski Istri in Dalmaciji. Ferlin je omenil tudi skrajno desno usmerjenega tržaškega senatorja Roberta Menio in predsednika senata Ignazia La Russo, ki na domu v Milanu hrani kipce Benita Mussolinija. Na koncu svoje izjave je Ferlin postal v eter znano pesem nedavno preminulega italijanskega pevca Tota Cotugna l’Italiano ...