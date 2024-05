Od ponedeljka več dni s povečano vremensko nestanovitnostjo

Stanovitno in povečini sončno ter za ta čas toplo vreme brez omembe vrednih padavin bo vztrajalo še danes in jutri. Anticiklon bo nato popustil pred ciklonskim območjem, ki se bo poglabljalo nad Britanskim otočjem in bo v prihodnjem tednu postopno širilo svoj vpliv na vreme pri nas.

Danes (sobota) bo še povečini sončno in za ta čas toplo.

Jutri (nedelja) bodo tokovi že obrnili od jugozahoda, od koder bo začel pritekati postopno nekoliko bolj vlažen zrak. Jutri bo povečini še pretežno jasno ali zmerno oblačno, zlasti v popoldanskih urah pa se bodo najprej v gorah pojavljale posamezne krajevne plohe in nevihte. Ni izključeno, da bo kakšen nevihtni oblak obrobno dosegel tudi ostale predele in da bo torej tudi ponekod drugod lahko nastala kakšna manjša krajevna ploha.

V ponedeljek in torek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, možne bodo občasne krajevne padavine, vmes lahko posamezne plohe. Ob morju bo v ponedeljek več spremenljivosti in bodo padavine, kot kaže, manj verjetne.

Od srede do sobote bo vpliv ciklonskega območja večji in bo vremenska slika bolj pestra, padavine pa povečini pogostejše. V drugi polovici prihodnjega tedna bo ob vmesnih delnih razjasnitvah prevladovalo spremenljivo oblačno vreme, vsaj občasno se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Pihali bodo južni vetrovi. Najvišje dnevne temperature bodo povečini nad 20 stopinjami Celzija, nekoliko hladneje pa predvidoma od prihodnje sobote ali nedelje. Vreme naj bi se nato od prihodnje nedelje umirjalo.