Pogačar osvojil tudi današnjo prvo gorsko etapo

Slovenski kolesar Tadej Pogačar na dirki po Italiji nadaljuje svoj šov. Dobil je tudi osmo, prvo pravo gorsko etapo s ciljem v zimsko-športnem središču Prati di Tivo. Kolesar ekipe UAE Emirates sicer tokrat ni napadal, je pa odbil sprint skupine, ki je imela največ moči na zaključnem, 14,7 kilometra dolgem vzponu.

Po zaslugi bonifikacijskih sekund je še povečal skupno vodstvo pred Kolumbijcem Danielom Martinezom, ki je tudi v osmi etapi zasedel drugo mesto. Tretji je bil Avstralec Ben O’Connor, četrti pa Italijan Antonio Tiberi, ki pa je že imel dve sekundi zaostanka.

Za Pogačarja, ki ima zdaj dve minuti in 40 sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem, je bila to že tretja etapna zmaga na dirki in 73. v karieri.

V nedeljo bo na sporedu sicer dolga, merila bo 214 kilometrov, a lažja etapa, nekaj krajših vzponov bo le ob koncu.