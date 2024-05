Ključ je v sodelovanju

Dvakratni zgoniški župan Mirko Sardoč, ki je leta 2014 po izvolitvi Monice Hrovatin prestopil najprej v občinski odbor, nato pa v občinski svet, se kot neodvisen kandidat ponovno vrača v igro z bogato listo in podporniki, ki so se včeraj predstavili na balinišču v Samatorci. Sardoč je opisal volilni program, ki z geslom Z roko v roki sloni na sodelovanju.

Združeno ekipo za Zgonik sestavlja dvanajst kandidatov. V občinskem svetu že 20 let sedi Dimitri Žbogar, svetnik in krajevni tajnik Slovenske skupnosti, glavne stranke, ki podpira Sardoča. Žbogar je tudi sam pred leti kandidiral za župana. Študentka prava Neža Gruden iz Saleža želi ponuditi svež pogled na razvoj skupnosti. Andrea Blasina iz Gabrovca kandidira, ker je prepričan v potencial zgoniške občine. Patrizia Romagna iz Samatorce je pristopila zato, ker ji je pri srcu razvoj okolja in ljudi vseh starosti.

Richard Cosliani živi v Saležu in s Sardočem v celoti deli evropski pogled na politiko. Daniela Stocca z Devinščine verjame v skupni nastop in je Sardoča cenila kot župana. Svoj prispevek, še zlasti k socialni politiki in tehnološkemu razvoju ter za okolje želi prispevati Matteo Dolliani iz Samatorce. Več pozornosti občanom in ozemlju potrebuje zgoniška občina po mnenju kandidata Diega Pecarja. Za boljšo prihodnost kandidira Denis Pilat iz Koludrovce, član občinske civilne zaščite. Na listi so še Marino Pernarcich iz Saleža, Massimo Bassanese in Lucija Milic.

Osnova je sožitje

Sardoč ima po mnenju pokrajinskega tajnika Slovenske skupnosti Matie Premolina prave izkušnje, da popelje občino na pravo pot. H koaliciji je pristopila tudi lista Alleanza verdi e sinistra s Cittadini Socialisti, katere nosilka je dolinska občinska svetnica Tiziana Cimolino, ki je včeraj izrazila podporo Združeni ekipi za Zgonik, in +Europa na čelu z Nicholasom Garuffijem.

»Izdelali smo program, ki predstavlja kontinuiteto s smernicami, ki sem jih imel v svojem prvem mandatu,» je povedal Sardoč. »Kandidiram, ker je propadla vsaka možnost sodelovanja z večino. V manjši občini je vitalnega pomena, da delamo združeni in na prvo mesto dajemo dobrobit vseh, ne pa strankarske interese.« Program liste sloni na vrednotah miru, sožitja in medsebojnega spoznavanja med različnimi skupnostmi. Tematsko porazdeljen program predvideva dopolnitev in preureditev občinske organizacije, urbanistični razvoj, podporo lokalnemu gospodarstvu, sinergijo med proizvodnimi dejavnostmi in institucijo. Prav tako pomembni so za Sardoča sociala, šolstvo, kultura in šport.

Sodelovanje, so še poudarili, s sosednjimi občinami obmejnega pasu, tako kot z občani in institucijami je za razvoj občine temeljnega pomena.