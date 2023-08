Včeraj ob 13.30 so koprski policisti pri Divači prestregli 48-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je drvel 152 kilometrov na uro, kjer je omejitev 90 km/h. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, sledi obdolžilni predlog.

Zatem so 38-letnemu vozniku motornega kolesa izmerili hitrost 175 km/h na delu, kjer je omejitev 90 km/h. Ob 17.20 pa so pri Kastelcu 22-letnemu motoristu izmerili hitrost 180 km/h pri omejitvi 90 km/h, so zapisali v sporočilu.