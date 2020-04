Na Predelu spet možen prehod meje, od srede tudi v Ratečah

Na Predelu je od danes (torek) spet možen prehod meje, od srede bo mogoč tudi na nekdanjem mejnem prehodu Rateče. Na nekdanjem mejnem prehodu Predel so danes ponovno vzpostavili kontrolno točko, na kateri lahko prestopajo mejo potniki s potrdilom. Podobno bo v sredo na nekdanjem mejnem prehodu Rateče. To bo marsikomu skrajšalo pot med Posočjem in Kanalsko dolino ter Zgornjo Savsko dolino oziroma osrednjo Slovenijo.

Državni organi so tako prisluhnili potrebam lokalne skupnosti in skupnemu pozivu županov Občin Bovec in Kranjska Gora, Valterja Mlekuža in Janeza Hrovata, ki danes izražata zadovoljstvo. Valter Mlekuž je tudi povedal, da je bil minule dni na telefonski zvezi z županom s Trbiža, danes zjutraj pa še z vodstvom policije na italijanski strani.

Kontrolni točki na mejnih prehodih Predel in Rateče bosta delovali od ponedeljka do sobote, od 6. do 9. ure in od 15. do 18. ure. Ob nedeljah in praznikih in zunaj tega urnika je vzpostavljena fizična zapora.