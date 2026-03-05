Na primorski avtocesti pristal na strehi v obcestnem jarku

V torek nekaj minut po drugi uri popoldne so številni vozniki poklicali koprski OKC in prijavili, da je dober kilometer pred izvozom Senožeče ob avtocesti v smeri proti Postojni avto prevrnjen na streho, poročajo Primorske novice. Vozniku so po neuradnih podatkih iz avta pomagali drugi vozniki. Kmalu so mu na pomoč priskočili Darsovi delavci, sežanski reševalci in sežanski poklicni ter senožejski prostovoljni gasilci. Policisti so ugotovili, da je voznik iz neznanega vzroka sam zapeljal z avtoceste in se prevrnil. Reševalci so voznika oskrbeli, vendar po neuradnih podatkih ni bil huje poškodovan. Gasilci so avto spravili na kolesa in ga pomagali naložiti na tovornjak avtovleke.