Tržačanke skozi oči nekdanjega neznanega fotografa

Lahko fotograf izgine in tone v pozabo v mestu, kjer je prej plodno deloval? O tem priča fotografska razstava Volti di donna nella Trieste della Belle Époque, ki je na ogled v Skladišču 26 v Starem pristanišču.

Razstavo sta zasnovala Claudio Ernè in Massimiliano Muner, več kot sto let stare fotografije so v Ernejevi lasti. Slednji je pred dobrim desetletjem pri starinarju na tržaškem mestnem nabrežju kupil škatlo z dvesto fotografskimi ploščami v formatih 9x12 in 10x15. Upokojeni novinar dnevnika Il Piccolo je takrat dodatno obogatil svojo fotografsko zbirko, ki velja za eno najpomembnejših na Tržaškem. Plošče je potem skeniral in »očistil« s pomočjo fotošopa. V zadnjem stoletju so plošče namreč nabrale veliko umazanije in poškodb, vsaka pa je terjala osem ur dela.

Ernè je sprva domneval, da bi lahko šlo za delo Artura Giacomellija, sodnika in amaterskega fotografa, ki je bil izredno dejaven pred izbruhom prve svetovne vojne. Posvetoval se je s pokojnim Fabiom Amodeom, izvedencem za Giacomellijevo delo, ki pa med opusoma ni videl zadostne podobnosti. Antonio Giusa, kustos fotografske razstave o družini Wulz, je Erneju svetoval, naj preštudira lestvice fotografskih natečajev. Kljub obsežni dokumentaciji je bil tudi ta poskus neuspešen.

»Res je čudno, da je tako dober fotograf popolnoma izginil,» je za Primorski dnevnik med sprehodom po razstavi dejal Ernè. »Morda je bil vpoklican v vojno in je umrl v Galiciji,» je razmišljal. Dejstvo je, da po prvi svetovni vojni ni več ustvarjal.

Zakaj pa so posvetili obsežno razstavo anonimnemu fotografu? »Imel je neverjetno sposobnost za predstavljanje stvari,» je ocenil kustos. Na edinstven način je znal pokazati vsakdan tržaških ulic.

Razstava je na ogled do 15. marca od četrtka do nedelje med 10. in 17. uro.

Ob razstavi Volti di donna. Nella Trieste della Belle Époque prirejajo organizatorji (združenje Casa del cinema, v sodelovanju z Občino Trst in s podporo Dežele FJK ter Fundacij Casali) v prihodnjih dneh še zadnje spremne dogodke. V nedeljo bo dvorana Sbisà v Skladišču 26 ob 11. uri gostila fotografa Danieleja Sandrija, ki bo s svojo starinsko aparaturo posnemal portrete. V nedeljo, 15. marca, bo lastnik fotografij in kustos razstave Claudio Ernè ob 11. uri goste popeljal po razstavi na vodenem ogledu. Niz spremnih dogodkov se bo sklenil v torek, 17. marca, ob 17. uri s posvetom v dvorani Bazlen v Palači Gopčević. Kustosa razstave v Skladišču 26 Claudio Ernè in Massimiliano Muner se bosta pogovorila z vodjo tržaškega občinskega fotografskega arhiva Claudio Colecchia. Tema večera bo »mozaik tržaške fotografije«, sogovorniki se bodo dotaknili vprašanja drugih izgubljenih fotografskih arhivov.