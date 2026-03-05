V Kobilarni Lipica dočakali rojstvo prvega letošnjega žrebeta

V Kobilarni Lipica so dočakali rojstvo prvega letošnjega žrebeta. V torek je v hlevih na Borjači prišla na svet žrebička 080 Slava XXXIV. Njena mati je kobila 654 Slava XVII, oče pa žrebec 811 Favory Wera XXXI.
Mlada žrebička je kmalu po rojstvu naredila prve korake in se hitro postavila na noge, sporočajo iz Kobilarne Lipica in dodajajo, da z radovednostjo že opazuje svet okoli sebe, medtem ko zanjo skrbno in pozorno skrbi njena mati. Obe se dobro počutita in prve dni preživljata v enem izmed porodnih boksov hlevov na Borjači, kjer na svet prihajajo vsa lipiška žrebeta.
V prihodnjih tednih bodo v hlevih na Borjači sicer na svet prihajala nova žrebeta.
»Vsako rojstvo v Kobilarni Lipica pomeni pomemben prispevek k ohranjanju ene najstarejših kulturnih pasem konj na svetu. Skrb za nadaljevanje tradicije reje lipicancev, ki v Lipici traja že več kot štiri stoletja, ostaja eno ključnih poslanstev kobilarne,« so še sporočili iz Kobilarne.