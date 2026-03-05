V Kobilarni Lipica dočakali rojstvo prvega letošnjega žrebeta

V Kobilarni Lipica so dočakali rojstvo prvega letošnjega žrebeta. V torek je v hlevih na Borjači prišla na svet žrebička 080 Slava XXXIV. Njena mati je kobila 654 Slava XVII, oče pa žrebec 811 Favory Wera XXXI.

Mlada žrebička je kmalu po rojstvu naredila prve korake in se hitro postavila na noge, sporočajo iz Kobilarne Lipica in dodajajo, da z radovednostjo že opazuje svet okoli sebe, medtem ko zanjo skrbno in pozorno skrbi njena mati. Obe se dobro počutita in prve dni preživljata v enem izmed porodnih boksov hlevov na Borjači, kjer na svet prihajajo vsa lipiška žrebeta.