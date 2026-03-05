Postopno tudi v nižinah več sonca in manj vlage

Ob umirjeni vremenski sliki in toplem zraku v višinah se tudi danes ob morju in v nižinah zadržuje vlažen zrak, pri čemer je ozračje zamegljeno ali ponekod nastaja megla. V gorah pa je sončno in toplo.

Jutri proti večeru bo zapihala šibka burja in bo začel postopno pritekati bolj suh zrak. Od jutrišnjega popoldneva do vključno nedelje bo tudi ob morju in v nižinah več sončnega vremena in bo občasno pomladno. Živo srebro se bo zlasti na Goriškem približalo 20 stopinjam Celzija. Sončno in za ta čas toplo bo tudi v gorah.

V nedeljo bo burja oslabela in se bo vlažnost v nižjih slojih spet postopno povečala.

V začetku prihodnjega tedna se bo nadaljevalo stanovitno vreme, v nižinah in ob morju pa bo spet več vlage.