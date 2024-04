Na primorski avtocesti se je huje poškodoval 17-letnik

Avtocestni viadukt Goli vrh je bil v noči na ponedeljek znova prizorišče hujše prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženih več vozil, poleg manjšega tovornjaka še dva avta, s katerimi se je v smeri Senožeč peljalo pet ljudi, poročajo Primorske novice.

Policisti so ugotovili, da je 47-letni voznik osebnega avtomobila peljal od Razdrtega proti Senožečam. Ko je pričel prehitevati tovorno vozilo, ki ga je vozil 27-letni državljan Ukrajine, je s prednjim desnim delom trčil vanj. V tistem trenutku je za njim pripeljal še 51-letni voznik osebnega avtomobila in trčil v tovor, ki je padel s tovornega vozila. Pri trčenju se je huje poškodoval 17-letni potnik v drugem avtomobilu, ki so ga odpeljali v SB Izola. Povzročitelju sledi kazenska ovadba.