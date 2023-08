Koprski policisti so včeraj zjutraj na primorski avtocesti pri razcepu za Novo Gorico ustavili dve vozili romunskih registracij, in sicer ford mondeo in renault megane karavan. Za volanom obeh sta bila državljana Romunije, v enem je bil še sopotnik, prav tako državljan Romunije. Eden je prevažal 6, drugi pa 3 državljane Pakistana, ki so vstopili v Slovenijo nezakonito. Vsi postopki še potekajo.