Na regionalni cesti z motorjem divjal 204 kilometre na uro

V minulih dveh koncih tedna so koprski policisti izvajali poostrene nadzore na cestah in ugotovili petdeset prekoračitev hitrosti. Od teh jih sedem pripada motornim kolesom, ki so zunaj naselja, pri omejitvi 90 kilometrov na uro, prekoračili najvišjo dovoljeno hitrost za več kot 50 kilometrov na uro. Voznikom so izrekli globo 1200 evrov in 18 kazenskih točk. Med vsemi izstopa 54-letni voznik motornega kolesa iz Idrije, ki je v soboto na regionalni cesti med Divačo in Kozino vozil kar 204 kilometre na uro. Policisti so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje, zoper njega so tudi napisali obdolžilni predlog.

Policisti opozarjajo motoriste na previdnost, saj vse pogosteje ugotavljajo, da vozniki motornih koles hitrosti ne prilagodijo jesenskim vremenskim razmeram, kot so denimo hladnejše ceste, pa listje in druga umazanija na vozišču, kar zmanjšuje prometno varnost, so med drugim zapisali. »Jesenski čas vožnje izkoristite za uživanje v naravi jesenskih barv in ne za podiranje hitrostnih rekordov,« opozarjajo motoriste.