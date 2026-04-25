Na slovenskih avtocestah nastajajo zastoji

Zaradi praznikov in šolskih počitnic v več evropskih državah je na cestah povečan promet. Po podatkih prometnoinformacijskega centra zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, na ljubljanski obvoznici od Brda in Barja proti Kozarjam ter na primorski avtocesti. Zaradi nesreč je zastoj tudi na dolenjski avtocesti.

Tako za danes kot nedeljo je napovedana visoka gostota prometa zaradi praznika v Italiji in začetka počitnic v delu Belgije in Nizozemske. Povečan bo tudi tovorni promet, na nekaterih odsekih potekajo dela na cesti.

Promet osebnih vozil je povečan na cestah od Avstrije in Italije proti Hrvaški ter od Italije proti Madžarski.

Na primorski avtocesti do zastojev prihaja med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru.

Na dolenjski avtocesti je medtem zaprt vozni pas pred počivališčem Čatež proti Obrežju, kjer je prišlo do dveh prometnih nesreč, poroča prometnoinformacijski center.

Zaradi del na cesti je na vipavski hitri cesti zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, obvoz poteka po regionalni cesti preko priključka Razdrto. Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru.