V ostrem ovinku zapeljala na nasprotni vozni pas in povzročila nesrečo

Voznica in voznik sta se na cesti od Jelšan proti Ilirski Bistrici lažje poškodovala

Spletno uredništvo |
Ilirska Bistrica |
25. apr. 2026 | 10:39
    V ostrem ovinku zapeljala na nasprotni vozni pas in povzročila nesrečo
    Prizorišče nesreče (PGD ILIRSKA BISTRICA)
Včeraj nekaj minut pred deseto dopoldne je 85-letna domačinka z avtom vozila od Jelšan proti Ilirski Bistrici in v ostrem desnem ovinku pred Zemonsko vago zapeljala levo na nasprotni vozni pas in tam trčila v avto, s katerim je nasproti pripeljal 25-letnik iz Zasavja, poročajo Primorske novice.

Oba voznika sta se lažje poškodovala in so ju po oskrbi bistriške zdravnice ter ekipe nujne medicinske pomoči odpeljali na pregled v izolsko bolnišnico. Na kraju so posredovali tudi bistriški gasilci. Zaradi nesreče je bil promet oviran tri četrt ure.

