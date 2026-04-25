V ostrem ovinku zapeljala na nasprotni vozni pas in povzročila nesrečo

Včeraj nekaj minut pred deseto dopoldne je 85-letna domačinka z avtom vozila od Jelšan proti Ilirski Bistrici in v ostrem desnem ovinku pred Zemonsko vago zapeljala levo na nasprotni vozni pas in tam trčila v avto, s katerim je nasproti pripeljal 25-letnik iz Zasavja, poročajo Primorske novice.

Oba voznika sta se lažje poškodovala in so ju po oskrbi bistriške zdravnice ter ekipe nujne medicinske pomoči odpeljali na pregled v izolsko bolnišnico. Na kraju so posredovali tudi bistriški gasilci. Zaradi nesreče je bil promet oviran tri četrt ure.