Na šolskem izletu dijakinja poškodovana med pohodom

Gorski reševalci iz kraja Forni di Sopra so dopoldne posredovali v Furlanskih Dolomitih na gorski poti, ki pelje do koče Flaiban Pacherini pod vrhom Cima di Suola, kjer se je poškodovala 13-letna dijakinja iz Caserte na šolskem izletu. Na nadmorski višini okrog 1000 metrov si je zvila gleženj in ni mogla več naprej. Dosegli so jo štirje reševalci, ki so jo naložili na nosilo in jo v približno dvajsetih minutah prenesli do ceste. Tam so jo pričakali spremljevalci, ki so jo pospremili v tolmeško bolnišnico na pregled. V pripravljenosti so bili tudi reševalci finančne policije.