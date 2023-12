Na sprevodu hudo pretepli krampusa

V kraju Azzano Decimo je bil krampus žrtev grobega napada. Slednji se je zgodil na sprevodu, ki je potekal 16. decembra, vest pa se je šele zdaj razširila. Prepeljati so ga morali v bolnišnico, prireditev pa so organizatorji prekinili.

Med sprevodom je krampusa, člana belopeškega društva Flagellus Kampus, eden od prisotnih od zadaj prijel za rogove in ga večkrat sunkovito potegnil. Vest je objavilo društvo, ki je med drugim sporočilo, da je napadalec brcal tudi ostale prostovoljce. Omenjenega krampusa pa je resneje poškodoval.

Poklicali so reševalce, ki so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je vso noč prestal na urgenci. Prireditelji so sprevod prekinili. Dogodek so prijavili pristojnim oblastem, pri čemer so varnostni organi izsledili napadalca in ugotovili, da gre za mladoletnika.