Gasilci iz Codroipa, Čedada in Gorice so od 9.40 na delu v Morteglianu na Videmskem, kjer so na strehi tovarne kovinskega tesarstva zagoreli fotovoltaični paneli in se je vnel silovit požar, ki ga trenutno še gasijo. Daleč naokoli je bilo videti gost dim. V požaru, ki je trenutno pod nadzorom, ni bil nihče poškodovan.