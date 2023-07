Na Trbiški Krniški špici slovenski plezalec padel v globino 10 metrov

Gorski reševalci in reševalna helikopterja so posredovali na Trbiški Krniški špici na območju Viša, kjer se je na nadmorski višini okrog 1900 metrov poškodoval slovenski plezalec. Medtem ko je plezal v navezi, je padel kakih deset metrov v globino, pri čemer je na srečo ostal privezan na vrvi, toda se je poškodoval. Na pomoč na interventno telefonsko številko 112 je poklical drugi slovenski plezalec, ki je bil z njim v steni. Zdravstveno osebje, ki je prispelo na kraj s helikopterjem, mu je nudilo najnujnejšo pomoč, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da se je poškodoval v obraz, njegovo zdravstveno stanje pa je stabilno in ni izgubil zavesti. Z drugim helikopterjem so reševalci rešili še soplezalca, ki je obtičal v steni. Gorski reševalec se je z njim najprej spustil s stene, nato so ju s helikopterjem prepeljali na varno. Operaterji deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so se pri pogovorih s slovenskima plezalcema poslužili lastne prevajalske službe.