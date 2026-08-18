Od četrtka verjetne občasne konkretnejše padavine

Po dolgotrajnem vročinskem valu, ki ga je spremljala huda suša, v prihodnjih dneh kaže na občasne konkretnejše padavine. Nekatere kraje je sicer zalilo tudi včeraj ob prehodu hladne vremenske fronte, količine padavin pa še zdaleč niso bile zadostne, da bi izravnale poletni vodni primanjkljaj. Drugod je padlo le nekaj kapelj dežja. Ponekod na Krasu od prvega junija, torej od začetka meteorološkega poletja do danes, ni padla niti tretjina običajnega dežja, se pravi, da niti količina, ki ponavadi pade v enem mesecu. Poleg tega so omenjeni podatki tudi varljivi, kajti povečini je šlo le za posamezne epizode, med katerimi so z nalivi padle večje količine dežja, ki jih presušena tla niso uspela zadostno izkoristiti.

V bližnji prihodnosti kaže, da se bo vodna bilanca vsaj delno izboljšala. Nad nami se bo namreč ob višinski dolini, ki bo vztrajala nad zahodno Evropo, vzpostavil jugozahodni tok, s katerim bo proti nam pritekal občasno vlažen zrak.

Jutri bo še sončen dan, v popoldanskih urah se bo zaradi jugozahodnega vetra povečal občutek soparnosti. Ponekod bo lahko že nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta.

V četrtek in petek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, nastajale bodo občasne krajevne plohe in nevihte. Vmes bodo zlasti ob morju tudi daljša sončna obdobja. Tudi v soboto se ozračje ne bo še povsem umirilo in bodo ponekod lahko zlasti v popoldanskih urah nastale krajevne plohe in nevihte. Do vključno sobote naj bi v nižinah in v gorskem svetu FJK po zdajšnjih izračunih skupaj lahko padlo od 40 do 60 litrov dežja na kvadratni meter, še kaj več na severozahodu, najmanj pa ob morju, okrog 20 do 30 litrov na kvadratni meter. Še nekoliko se bo osvežilo.

Vodni primanjkljaj naj bi se še dodatno izboljšal v začetku prihodnjega tedna, ko naj bi naše kraje prešla vremenska fronta. Padlo naj bi lahko še vsaj kakih 20 litrov dežja na kvadratni meter. Količine dežja naj bi se torej po torku, če bo evolucija potrjena, ponekod približevale mesečnemu povprečju.

Tudi v začetku prihodnjega tedna naj bi ob jugozahodnem toku prevladovalo delno jasno do spremenljivo oblačno vreme z občasnimi zlasti popoldanskimi padavinami ter posameznimi plohami in nevihtami.