V Pordenonu umrl 19-letni zapornik

V pordenonskem zaporu je mlad zapornik, 19-letni egiptovski državljan, umrl zaradi vdihavanja ogljikovega monoksida, ki je nastal ob požaru njegove vzmetnice. Kot kaže, je šlo za namerno dejanje. Moški, ki je bil v samici, je malo pred 23. uro zablokiral vhod s stolom in zanetil požar. Kljub posredovanju policistov je umrl kmalu po prihodu zdravstvenega osebja službe za nujno medicinsko pomoč. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so požar hitro pogasili, nato so dalj časa preverjali kakovost zraka, da ne bi morebiti prišlo do novih zastrupitev.

Reševalci so zaradi znakov lažje zastrupitve oskrbeli še dva zapornika, ki sta bila nastanjena v istem delu zapora. Iz previdnostnih razlogov so ju prepeljali na urgenco, nato so ju spet pospremili v zapor.

Pokojnega mladega zapornika so pred nekaj dnevi aretirali zaradi upiranja uradni osebi po pretepu, do katerega je prišlo v središču Pordenona. Policisti so ga sicer v preteklosti že obravnavali zaradi manjših prekrškov.