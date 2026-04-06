Na Videmskem boj s štirimi gozdnimi požari

Gasilci in prostovoljci civilne zaščite so imeli na Videmskem danes polne roke dela, borili so s kar štirimi gozdnimi požari. Okoli 11.30 se je vžgalo pri kraju Verzegnis, nedaleč od Tolmeča. Gasilci in prostovoljci civilne zaščite so se z zublji borili vse do 18. ure, na pomoč je priletel tudi helikopter, ki je požarišče zalil kar 67-krat.

Nekaj po 14. uri so na pomoč poklicali tudi iz kraja Vedronza pri Bardu, kjer je zagorelo 400 kvadratnih metrov rastja. Ogenj so pogasili gasilci, prostovoljci civilne zaščite in pripadniki gozdarske policije. Nekaj pred 15. uro pa je zagorelo pri nižji srednji šoli v kraju Claut v Karniji. Gasilci in prostovoljci civilne zaščite so pogasili požar, ki je zajel 1500 kvadratnih metrov rastja.

Ko je končal z delom v kraju Verzegnis, je helikopter civilne zaščite odletel še v Tolmeč, kjer se je vnelo na pobočju hriba Strabut in pripomogel k boju proti ognjenim zubljem.