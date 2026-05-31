V treh tednih v Trstu sedem aretacij in 91 prijav

Tržaška kvestura je med 5. in 25. majem sodelovala v obsežni akciji, ki je potekala na celotnem državnem ozemlju in si je zadala za cilj boj proti preprodaji drog in nezakonitemu nošenju orožja.

V Trstu so legitimirali kar 10.379 ljudi, med katerimi tudi nekaj manj kot 600 mladoletnikov. Kontrole so potekale na osrednjih mestnih trgih in v predelih, kjer je nočno življenje posebno živahno. Sedem oseb, vse so polnoletne, so pridržali, 91 ljudi (med njimi tri mladoletne) pa prijavili na prostosti. Zasegli so skoraj 36 gramov hašiša, dva noža, dva bejzbolska kija, 3 palice in nabojnik za zračno pištolo.