Danes okrog 5. zjutraj se je na železniški progi med Pušjo vasjo in Karnijo zaradi okvare ustavil vlak. Prišlo je do pregretja lokomotive, zaradi česar je bilo 150 potnikov dalj časa ustavljenih. Operaterji interventne telefonske številke za klice v sili 112 so na kraj poslali prostovoljce Rdečega križa iz Gumina. Na srečo nihče od potnikov ni bil poškodovan in ni potreboval zdravstvene pomoči.