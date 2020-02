Na Žlebeh reševali slovenska smučarja

Gorski reševalci so sinoči na Žlebeh več ur reševali dva slovenska smučarja iz Kranja, 52-letnega očeta M.T. in 17-letnega sina D.T., ki sta smučala izven urejenega smučišča in obstala na ledenem območju pred globokim prepadom. Odločila sta se za spust po grebenu Pic Majot, ko sta se na ledenem območju znašla v težavah in nista mogla naprej. Okrog 16.30 sta sprožila alarm. Na kraj so prihiteli gorski reševalci in reševalci finančne straže. Ena ekipa se je z vrha gore spuščala navzdol, druga pa se je peš odpravila navzgor. Naposled so zagledali smučarja. Z vrvmi so ju rešili iz zagate, nakar so peš dosegli žičnico Funifor. Reševalna akcija se je zaključila ob 22.30.