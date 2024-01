Na Zoncolanu reševali smučarja

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in reševalni helikopter so danes popoldne posredovali na Zoncolanu, kjer se je na smučišču poškodoval smučar. Snežne razmere so v teh dneh zaradi visokih temperatur težavnejše. Živo srebro je na Zoncolanu ostalo nad lediščem tudi v nočnih urah, čez dan pa so bile več stopinj Celzija nad ničlo. Zdravstveno osebje je smučarju na kraju nudilo prvo pomoč, nato so ga s helikopterjem prepeljali v tolmeško bolnišnico. Njegovo zdravstveno stanje je stanovitno, reševalci so povedali, da je bil vseskozi pri zavesti.