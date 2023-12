Nad Bovcem pohodnika našla moško truplo

Na težko prehodnem terenu nad Bovcem sta včeraj popoldne pohodnika našla truplo, poročajo Primorske novice. Identiteta pokojnega moškega včeraj še ni bila potrjena. Glede na okoliščine najdbe trupla pa bi lahko šlo za nemškega državljana, za katerim so se sledi izgubile konec avgusta. Pohodnika sta na moško truplo naletela na težko prehodnem terenu med Zavrzelnim in Ravnim Lazom nad Bovcem. Na kraj so odšli bovški gorski reševalci, ki so truplo pripravili za helikopterski prevoz. Posadka policijskega helikopterja ga je nato odpeljala v dolino.

Na novogoriški policijski upravi so sinoči potrdili, da so popoldne dobili obvestilo o najdbi mrtvega človeka. Okoliščine najdbe so še preiskovali, zato so bili z informacijami še skopi. Vse kaže, da je bilo truplo tam že dlje časa, bilo naj bi precej neprepoznavno.

Dean Božnik, predstavnik za odnose z javnostmi na novogoriški policijski upravi, je potrdil, da identiteto pokojnega še preverjajo. O najdbi so obvestili pravosodne organe. Glede na okoliščine najdbe pa policija ne izključuje možnosti, da bi v tem primeru lahko šlo za truplo pogrešanega Nemca, ki ga na tem območju pogrešajo že več mesecev, je še dodal. Odgovore na to vprašanje bo najbrž dala analiza DNK.

55-letnega nemškega državljana so pogrešali vse od avgusta, ko so se za njim izgubile vse sledi. Nemški turist se je 25. avgusta prijavil v enem od bovških hostlov, a ga že naslednji dan niso več videli.