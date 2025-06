Nad Etno kilometer visok oblak dima

Nad Etno se je danes pojavil kilometer visok oblak dima, ki naj bi nastal zaradi močnega toka lave po zrušenju delov jugovzhodnega kraterja ognjenika, so sporočili iz italijanskega inštituta za geofiziko in vulkanologijo (INGV). Aktivnost vulkana ne predstavlja nevarnosti za turiste in prebivalce.

Vulkan od jutranjih ur bruha lavo in pepel. Po prvih ugotovitvah pa lava ostaja na območju daleč od naselij. Trenutna aktivnost vulkana tudi ne vpliva na delovanje mednarodnega letališča v mestu Catania.

Etna je največji aktivni ognjenik v Evropi. Gora je visoka približno 3350 metrov in izbruhne večkrat letno. Izbruhi običajno ponujajo spektakularen pogled in privabljajo številne gledalce.