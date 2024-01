Nad obratom se je prikazala pomlad

Po temperaturnem obratu in razmeroma nizkih nočnih temperaturah v nižinah ob zadrževanju vlažnega zraka, so sončni žarki čez dan prebili nižji vlažni sloj in se je nebo povečini razjasnilo. Razen ob morju, kjer temperaturni obrat še vztraja (kot je videti tudi na fotografiji), se je odstotek relativne vlage občutno znižal. Po 90- do 100-odstotni vlagi, ki jo je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa beležila v nočnih urah, se je vlaga izrazito znižala in je bila, denimo, na Kraški planoti v prvih popoldanskih urah le malo več kot 30-odstotna. Ponekod je zadišalo kar po pomladi. Živo srebro se je marsikje dvignilo nad 15 stopinj Celzija. Ob 14. uri je bilo najtopleje v Čedadu, kjer so namerili 16,1 stopinje Celzija. Na Kraški planoti in na Goriškem so beležili povečini temperature od 15 do 16 stopinj Celzija. Najhladneje je bilo ob morju, kjer se še zadržuje hladnejši in bolj vlažen zrak in so ob isti uri namerili 8,3 stopinje Celzija.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi jutri. V nočnih urah bo v nižinah hladneje in bolj vlažno, čez dan pa bo prijetno toplo. V gorah bo za ta čas toplo.

Večjih sprememb, kot kaže, vsaj do polovice prihodnjega tedna ne gre pričakovati.