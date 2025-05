Nad Ukvami umrl bovški kolesar

Gorski reševalci iz Rablja, reševalci finančne policije, gasilci in reševalni helikopter so danes okrog 13. ure posredovali severno od Ukev v Kanalski dolini, kjer se je na gozdni poti med spustom z Ukovske planine smrtno ponesrečil 69-letni bovški kolesar. Izgubil je nadzor nad svojim električnim kolesom in zapeljal s poti na strmo gozdnato pobočje, kjer je padel in se nato kotalil kakih sto metrov. Prijatelj, ki je bil z njim, je poklical reševalce. Prvi so priskočili na pomoč gozdarski karabinjerji, ki so bili v bližini in nekaj delavcev, zatem pa še ostali. Zdravstveno osebje deželnega reševalnega helikopterja je ugotovilo, da zanj žal ni bilo več pomoči in je lahko le potrdilo njegovo smrt. Poškodbe so bile namreč prehude.

Njegovo truplo so po težavnem posredovanju dosegli z drugim helikopterjem in ga prepeljali v dolino. Reševalna akcija se je zaključila ob 14.40.