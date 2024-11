Nadzor pri Povirju in Vilešu razkril številne kršitve pri tovornjakih in avtobusih

Slovenski in italijanski policisti so v skupni akciji, ki jo koordinira Evropsko združenje prometnih policij Roadpol, v četrtek in petek v Povirju in pri Vilešu izvedli poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov in blaga v cestnem prometu.

Na avtocestnem počivališču Povir so ustavili 88 tovornih vozil in štiri avtobuse ter ugotovili 50 kršitev. Največ kršitev je bilo povezanih s prekoračenim časom vožnje, neustreznimi počitki in pogosto tudi nepravilno uporabo tahografa. Nekaj je bilo tudi preobremenjenih vozil.

Nadzor na avtobusih, ki vozijo na mednarodnih linijah, pa je razkril manipulacije s sestavo voznikov in njihovimi obremenitvami. Na enem izmed kontroliranih avtobusov so policisti vsem trem voznikom začasno odvzeli vozniško dovoljenje in jih posredno prisilili, da si odpočijejo pred nadaljevanjem vožnje.

Pri Vilešu so na avtocestni cestninski postaji slovenski in italijanski policisti ustavili 34 tovornih vozil, pri čemer so skupno naložili 34 glob. Med temi so jih dvanajst izrekli zaradi tehničnih pomanjkljivosti vozil, deset zaradi kršitev časa obveznega počitka in sedem zaradi prekoračitev hitrosti. Za eno tovorno vozilo so odredili prepoved vožnje, ker je bil za volanom voznik, ki so mu odvzeli vozniško dovoljenje.