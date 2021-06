Na rednem občnem zboru Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori), ki je potekal na Trbižu, so nagradili pet mladih raziskovalcev.

Na razpis za študijsko leto 2020/2021 je zaključne višješolske naloge prijavilo deset kandidatov. Vsa dela – to so bile magistrske naloge – so bila recenzirana, med njimi pa je znanstveni svet inštituta izbral pet nagrajencev, ki so prejeli denarno nagrado v višini 250 evrov.

Predsednica Slorijevega znanstvenega sveta Zaira Vidau je razglasila nagrajence, ki so navzočim tudi na kratko predstavili svoja raziskovalna dela. To so Veronika Don, Brigita Gergolet, Urban Orel, Tamara Peteani in Janja Šušnjar.

Veronika Don je dokončala magistrski študij na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, in sicer smer razrednega pouka. Svojo magistrsko nalogo z naslovom Analiza pogojev za izvajanje pouka športa na osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem je zagovarjala oktobra lani pod mentorstvom doc. dr. Tadeje Volmut.

Brigita Gergolet je dokončala magistrski študij na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, in sicer smer razrednega pouka. Svojo magistrsko nalogo z naslovom Zgodnje učenje angleščine pri učencih z disleksijo v osnovnih šolah slovensko-italijanskega obmejnega območja je zagovarjala avgusta leta 2019 pod mentorstvom doc. dr. Vanje Riccarde Kiswarday.

Urban Orel je dokončal magistrski študij zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo magistrsko nalogo z naslovom Italijanski kolonializem in Slovenci kot vojaki in delavci v Italijanski vzhodni Afriki 1935–1940 je zagovarjal julija lani pod mentorstvom izrednega profesorja dr. Boruta Klabjana.

Tamara Peteani je dokončala magistrski študij na Humanistični fakulteti Univerze v Trstu. Svojo magistrsko nalogo z naslovom Pogled učbenikov na avtohtone slovenske manjšine s poudarkom na Slovencih v Italiji: Analiza srednješolskih učbenikov za slovenski jezik, izdanih v Republiki Sloveniji v obdobju 1965–2018 je zagovarjala septembra lani pod mentorstvom prof. dr. Majde Kaučič Baša.

Janja Šušnjar je dokončala magistrski študij arhitekture na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Svojo magistrsko nalogo z naslovom Projektna študija novih oblik prebivanja v kraju Topolò – Topolove: sul margine, na robu v medprostoru Slovenije in Italije, narave in grajenega, umetnosti in življenja je zagovarjala septembra leta 2019 pod mentorstvom prof. dr. Aleša Vodopivca.

Prejeta dela s področja izobraževanja in jezika so širši javnosti dostopna tudi na spletu, in sicer na spletnem portalu SMeJse – Slovenščina kot manjšinski jezik, kjer Slori dosledno objavlja tudi raznovrstna gradiva in informacije za razvoj sporazumevalnih veščin in spretnosti v slovenskem jeziku. Koristen pripomoček za vse, ki bi radi izboljšali svoje znanje slovenskega jezika.