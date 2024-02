Najbolj desna uprava v zgodovini Južne Tirolske

Južna Tirolska je danes dobila najbolj desno pokrajinsko vlado v povojni zgodovini. Predsednik pokrajine Arno Kompatscher bo prvič vodil odbor skupaj z desnimi strankami italijansko in nemško govoreče jezikovne skupnosti. Za novo upravo je glasovalo 19 pokrajinskih svetnikov, petnajst jih je bilo proti.

Južnotirolska ljudska stranka (SVP), ki je že v prejšnjem mandatu povabila v odbor Ligo, se je tokrat morala odločiti med zavezništvom z zelenimi in levo sredino ali z desnico. Izbrala je pot sodelovanja z Brati Italije, potem ko je od vlade Giorgie Meloni dobila zagotovila ne samo za ohranitev, temveč tudi za razširitev upravno-politične avtonomije bocenske pokrajine. Prvič je SVP sklenila tudi zavezništvo z gibanjem Freihetlichen, bratsko stranko avstrijskih desnih svobodnjakov. Skratka, Kompatscher bo imel v odboru prvič zastopnike dveh desnic.

Pokrajinski statut določa, da mora biti v odboru, poleg ladinske, zastopana tudi italijanska skupnost, ki je na Južnem Tirolskem manjšinska. Kompatscher sprva ni bil ravno navdušen nad zavezništvom z desnico, po političnih zagotovilih, ki jih je dobil od Melonijeve vlade, pa se je prilagodil usmeritvi in volji velike večine lokalnih zastopnikov SVP.

Izvolitev nove pokrajinske vlade je naletela na različne odzive. Bratje Italije pravijo, da so končno padli ideološki predsodki do italijanske desnice, v levi sredini pa menijo, da so se na oblast skupaj povzpeli italijanski in nemški nacionalisti.