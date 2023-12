Najhladnejši zrak zamuja, v gorah stanje postopno bližje normalnosti

Na vreme pri nas še vedno vpliva solidno anticiklonsko območje, ki vztraja nad večjim delom Sredozemlja in se zato vremenske fronte pomikajo po srednjeevropskih državah onstran Alp. Od zahoda priteka vlažen zrak, v nižinah prevladuje oblačno in zamegljeno vreme z občasnim krajevnim rosenjem, v gorah pa te dni beležijo za ta čas zelo visoke temperature. Do nedelje se vremenska slika ne bo bistveno spremenila.

Vpliv vremenskih front, ki se bodo pomikale onstran alpskega grebena, pa se bo, kot kaže, v začetku novega leta postopno povečal. Stanje se bo 31. decembra ali 1. januarja malo bolj normaliziralo v gorah, kjer se bo ozračje nekoliko ohladilo in bo ponekod, nad nadmorsko višino okrog 1500 metrov ali tudi rahlo nižje, občasno rahlo snežilo. Temperature bodo nekoliko skladnejše (še vedno pa višje od dolgoletnega povprečja) s sezonskim dogajanjem. Hladnejši zrak prve dni v novem letu ne bo dosegel ostalih predelov, kjer se bo nadaljevalo vreme podobno zdajšnjemu. Do občutnejše ohladitve pa bo, kot kaže, prišlo približno teden dni kasneje od dozdajšnjih pričakovanj, se pravi, da okrog 8. januarja.

Medtem se bodo vrstili občasni večji ali manjši vplivi vremenskih front, ki se bodo pomikale po srednjeevropskih državah. V gorah bo v obdobju od 2. do 8. januarja predvidoma kar nekajkrat rahlo snežilo ali morda občasno snežilo tudi močneje, pri čemer bodo razmere vseeno bolj zimske od zdajšnjih. Drugod se bo ob prevladujoči oblačnosti pojavljal občasen rahel dež.