Tokratna gostja rubrike Prosto po Proustu je igralka Patrizia Jurinčič Finžgar. Rojena v Trstu leta 1990, je po odrskih deskah začela stopati v Slovenskem stalnem gledališču in se nato odločila za študij na ljubljanski akademiji AGRFT. Tu je diplomirala in nato še magistrirala iz dramske igre (smer gledališko petje): za magistrski avtorski projekt Moj Devetsto je prejela študentsko Prešernovo nagrado in nagrado Primorskega dnevnika. Danes je članica ansambla Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.

Katera je vaša največja odlika?

Mogoče vztrajnost.

Katero odliko najbolj cenite pri moškem?

Da se ne obremenjuje s pričakovanji okolja v zvezi s svojim spolom.

Katero odliko najbolj cenite pri ženski?

Enako.

Katera je vaša največja šibkost?

Se rada preresno jemljem.

Kaj najraje počenjate?

Najraje sem del kreativnega procesa, pa naj bo to snovanje predstave, kreacija lika, pisanje, šivanje ali opremljanje stanovanja. Najbolj mi je všeč točka, ko sem že vse premislila in lahko pustim intuiciji, da prevzame nadzor.

Česa vas je najbolj strah?

Obupa.

Kako si predstavljate popolno srečo?

Najbližje mi je misel, da je sreča že »tukaj in zdaj«, tako mi je ni treba iskati in jo prelagati na »tja in jutri«. Njene značilnosti so zdravje, prisotnost, ustvarjalnost, notranji mir ... In pripada vsem nam, ne samo meni.