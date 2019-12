Največ snega na Gorenjskem in Notranjskem

Sinoči je največ snega zapadlo ponekod na Gorenjskem in Notranjskem, sporoča danes Arso. Na Predelu in Pokljuki, ter v Logatcu in na Babnem polju so namerili 30 cm snega, v Vrhniki in Novi vasi 25, v Bohinju 20 cm. Sneg je pobelil tudi Postojno, kjer so ga davi namerili 9 cm in Ljubljano, 6 cm. Omembe vreden je podatek iz Kočevja, kjer je snežna odeja visoka 16 cm, v Ratečah pri Kranjski gori pa 23 cm.

V naši deželi je snežilo od višjih predelov Benečije navzgor proti severu. Sneg je pobelil tudi Rezijo in Kanalsko dolino. V Tržaški pokrajini je sneg ponovno pobelil Gročano.

Danes bo prevladovalo sončno vreme, jutri bo že več oblakov in bodo proti večeru možne manjše krajevne padavine. Topleje bo.