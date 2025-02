Naletela so 400 ur, odvrgla so 600 kubičnih metrov vode

Štiri slovenska letala air tractor so lani skupaj naletela skoraj 400 ur, v času požarne sezone pa 120 ur, ko so odvrgla tudi 600 kubičnih metrov vode. Dejavnosti podpore gašenju iz zraka so lani stale skoraj štiri milijone evrov, so danes sporočili s slovenskega obrambnega ministrstva.

V letu 2024 so bila vsa štiri gasilska letala air tractor po dobavi registrirana v slovenskem letalskem registru. Letala so v času lanske požarne sezone izvajala preventivne lete in gašenje v 19 letalnih dnevih in skupaj naletela 120 ur, izvedla 200 zajemov vode ter odvrgla več kot 600 kubičnih metrov vode. Na vodnih površinah v Sloveniji in sosednjih državah je bilo opredeljenih 17 točk za zajemanje vode.

Vsa štiri letala so do konca leta 2024 skupaj naletela 393,67 ur. Dejavnosti podpore gašenju iz zraka so lani stale 3,8 milijona evrov.

V okviru izvajanja nalog podpore gašenju iz zraka v letu 2024 so ugotovili hiter odzivni čas letal in enote za podporo gašenju iz zraka, dobro sodelovanje z gasilci in drugimi strukturami zaščite, reševanja in pomoči, Slovensko vojsko in policijo. Ugotavljajo taktično odlično sodelovanje in veliko učinkovitost v primeru požara pri kombinaciji air tractorjev in helikopterjev Slovenske vojske. Na vseh intervencijah je bila zaradi hitrega in učinkovitega odziva letal in gasilcev povprečna pogorela površina zelo majhna, največkrat do nekaj hektarov, so še ugotovili.

Podpora gašenju iz zraka je pomagala tudi pri veliko manjšemu obremenjevanju gasilskih enot. Med drugim sta letali air tractor lani reševali gozd na pobočju hriba Trstelj. Iz zraka sta pripomogli k takojšnji omejitvi požara, ki so ga nato obvladali in sanirali še gasilci na terenu.