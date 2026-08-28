Naleteli na 250 kg težko letalsko bombo ameriške izdelave

Pri kraju Globoko v občini Radovljica so delavci vodnogospodarskega podjetja v strugi reke Save med deli pri železniškem mostu v četrtek, 27. avgusta, odkrili neeksplodirano ubojno sredstvo, so sporočili s slovenskega ministrstva za obrambo.

O najdbi so bile takoj obveščene in aktivirane pristojne službe, ki so najdeno neeksplodirano ubojno sredstvo identificirale. Po oceni strokovnjakov Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi gre za 250-kilogramsko letalsko bombo ameriške izdelave z mehanskimi vžigalniki. Bombo so na lokaciji najdbe zavarovale pristojne službe.

Občina Radovljica in Uprava RS za zaščito in reševanje sta skupaj s pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi takoj po identifikaciji neeksplodiranega ubojnega sredstva začeli z intenzivnimi pripravami za njegovo deaktiviranje, ki je načrtovano za prihodnji konec tedna.

S ciljem zagotovitve varnosti je gibanje v bližini železniškega mostu do nadaljnjega omejeno. Tamkajšnje prebivalce in morebitne obiskovalce prosijo, da dosledno upoštevajo navodila pristojnih služb.