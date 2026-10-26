Vučić priznal poraz, po Srbiji so slavili dolgo v noč

Za Srbijo je bila noč kratka. V Beogradu, Novem Sadu, Nišu in številnih drugih mestih so množice dolgo v noč proslavljale volilni rezultat, ki pomeni prelom po skoraj dveh letih študentskih protestov. Civilna družba s študentskim gibanjem je dosegla cilj, zaradi katerega je maja lani zahtevala predčasne volitve: Študentska lista je po dosedanjih izidih osvojila parlamentarno večino, nekdanji predsednik Aleksandar Vučić, ki se je potegoval za premierski stolček, pa je priznal poraz.

»Jasno je, da smo te volitve izgubili,« je Vučić povedal sinoči v televizijskem nastopu in Študentsko listo preimenoval v blokadersko listo. Ocenil je, da bodo študenti dobili med 135 in 140 sedežev v 250-članski skupščini.

Volitve je zaznamovala izjemna udeležba. Glasovalo je skoraj 70 odstotkov volilnih upravičencev, kar je največ po razpadu Jugoslavije leta 1992. Pred številnimi volišči so se vile dolge vrste, ponekod so ljudje čakali več ur, občasno je prihajalo tudi do napetosti in neredov. O dolgih vrstah so poročali tudi v tujini. Posebej velika gneča je bila tudi pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani, edinim voliščem v Sloveniji, kjer se je za glasovanje prijavilo več kot 3800 ljudi. Nekateri volivci naj bi na oddajo glasu čakali tudi štiri ali pet ur.

Iz Bruslja so hitro prišle čestitke. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila rekordno udeležbo in Študentski listi čestitala za zmago, EU pa ponudila podporo pri reformah pravne države, svobode medijev, boja proti korupciji in demokratičnih institucij. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je dejala, da je »Srbija povzdignila glas« in spomnila na skoraj dve leti protestov za demokracijo, pravno državo in boj proti korupciji.