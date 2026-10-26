Opozorila pred novo obliko goljufije z glasovanjem prek Whatsappa

V slovenskem nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT opozarjajo na novo obliko spletne prevare, pri kateri napadalci pod pretvezo spletnega glasovanja žrtve pripravijo do tega, da jim nevede omogočijo dostop do svojega računa Whatsapp. Pri SI-CERT zato uporabnike pozivajo k previdnosti pri povezavah do spletnih glasovanj.

Prevara se začne s povezavo, ki jo uporabnik prejme preko aplikacije Whatsapp, pogosto od znanca ali drugega zaupanja vrednega stika. Povezava vodi na spletno stran, ki na videz ponuja glasovanje za določeno osebo ali projekt. Za oddajo glasu mora uporabnik skenirati kodo QR, ali pa vpisati svojo telefonsko številko in v Whatsappu vnesti prikazano 8-mestno kodo.

Kot poudarjajo v SI-CERT, uporabnik s tem ne odda glasu, temveč lahko napadalcu omogoči dostop do svojega računa Whatsapp.

Z vnosom kode in potrditvijo povezave uporabnik v svoj račun doda napravo, ki jo nadzorujejo napadalci. Ti lahko nato prek povezane naprave dostopajo do pogovorov, pridobijo informacije o stikih in skupinah ter v imenu žrtve pošiljajo sporočila. Tako lahko prevaro širijo naprej, saj povezave do lažnega glasovanja prejmejo tudi drugi uporabniki, ki žrtvi zaupajo.

»Uporabniki naj bodo previdni pri povezavah do spletnih glasovanj, zlasti kadar morajo za oddajo glasu vnesti telefonsko številko in nato izvesti dodatne korake v aplikaciji za sporočanje,« so zapisali.

Če spletna stran zahteva vnos kode ali skeniranje kode QR v Whatsappu, naj postopka ne nadaljujejo, če ne razumejo, kaj potrjujejo.

V nastavitvah aplikacije Whatsapp se lahko v razdelku Povezane naprave obenem preveri, katere naprave so povezane z njihovim računom. Če opazijo napravo, ki je ne prepoznajo, naj jo nemudoma odstranijo, pozivajo.

Uporabniki, ki sumijo, da je njihov račun že zlorabljen, naj preverijo povezane naprave, odstranijo vse neznane naprave in opozorijo svoje stike, naj bodo previdni pri sporočilih in povezavah, ki prihajajo z njihovega računa.

Če uporabniki prejmejo takšno sporočilo, naj se ne odzivajo na povezavo in naj sporočilo posredujejo na phishing@cert.si. S prijavo pomagajo centru SI-CERT pri onemogočanju spletnih strani za krajo podatkov in zaščiti drugih uporabnikov. Kontakt, iz katerega so prejeli lažno sporočilo, pa naj obvestijo o zlorabi računa Whatsapp.