Omejitev hitrosti presegli za več kot 50 kilometrov na uro

V petek se je štirim tujcem močno mudilo proti morju. Mimo radarja pred predorom Kastelec so vsi odbrzeli s podobno hitrostjo, omejitev 100 kilometrov na uro so presegli za več kot 50 kilometrov na uro, poročajo Primorske novice.

S koprske policijske uprave so sporočili, da so v petek prestregli več voznikov, ki so pred predorom Kastelec vozili prehitro. Četverica tujcev je očitno spregledala prometno signalizacijo, ki hitrost omejuje na 100 kilometrov na uro. Med četverico je bil “

»najpočasnejši« 46-letni avstrijski voznik, ki je z osebnim avtomobilom znamke BMW mimo radarja peljal s hitrostjo 153 kilometrov na uro.

Trojica prehitrih tujcev pa je v predor zapeljala s hitrostjo 154 kilometrov na uro. Policisti so po obvestilu o kršitvah ustavili forda, ki ga je vozil 51-letni Madžar, in vozilo znamke VW, s katerim se je mudilo 79-letnemu Hrvatu. Prehiter je bil tudi 29-letni Avstrijec, ki je po avtocesti hitel z audijem. Policisti so vsem štirim voznikom izrekli globe zaradi neupoštevanja omejitev hitrosti.