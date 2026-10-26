Več dni stanovitno vreme z milimi dnevnimi temperaturami

Za minulo višinsko dolino s hladnejšim severnim zrakom, ki je v soboto prinesla tudi padavine, se nad nami krepi anticiklon. Zagotovil nam bo več dni s stanovitnim in povečini sončnim vremenom. Do vsaj vključno nedelje ni videti omembe vrednih vremenskih motenj.

S stanovitnim in umirjenim ozračjem bodo noči ostale razmeroma mrzle, četudi bo iz noči v noči kakšna stopinja Celzija več. Čez dan pa bo nekoliko topleje. Najvišje dnevne temperature se bodo ob sončnih žarkih vzpenjale do okrog 20 stopinj Celzija. Občasno bo pihala šibka burja.

Podobno vreme naj bi se nadaljevalo tudi prihodnji ponedeljek in torek, medtem ko naj bi sredi prihodnjega tedna po zdajšnjih izračunih naše kraje dosegel hladnejši severni zrak.