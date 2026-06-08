Naleteli so na ilegalno tovarno, ki je lahko proizvajala pet milijonov cigaret dnevno

Finančni policisti videmskega in pordenonskega poveljstva so na območju Občine Spilimbergo odkrili ilegalno tovarno cigaret, obsegala je 9000 kvadratnih metrov.

V preteklih tednih so začeli finančni policisti preiskovati sum, da obstaja v Furlaniji ilegalna tovarna cigaret. Na Pordenonskem so našli nekaj hal, ki so odgovarjale potrebam tovrstne tovarne, pred dobrim tednom pa so opazili tovornjak, ki je ponoči prispel k eni od teh.

Tovornjak je območje kmalu zapustil, glede na sumljivo uro so mu finančni policisti sledili, da bi odkrili, kam je namenjen. Preden bi prečkal mejo z Avstrijo pa so ga ustavili in pregledali. V njem so bili stroji, ki so do pred kratkim proizvajali tobačne izdelke.

Finančni policisti so zato nemudoma vdrli v halo pri Spilimbergu. Izkazalo se je, da gre za eno od največjih ilegalnih tovarn cigaret, ki so jih kdaj našli v Italiji. V trenutku vdora se je tam nahajala šesterica tujih državljanov, ki je pripravljala selitev tovarne. Proizvodnja se je razvijala na 9000 kvadratnih metrih in vsaj dveh popolnih proizvodnih linijah. Finančni policisti so naleteli na 78 ton tobaka, 25 milijonov zavojev s ponarejenimi logotipi slavnih proizvajalcev cigaret in na dva generatorja, ki sta omogočala popolno energetsko avtonomijo ilegalne tovarne.

Šesterica tehnikov proizvodnje ilegalnih cigaret se je ob prihodu finančne policije skušala barikadirati v tovarno, da bi lahko uničila telefone in torej podatke o tovarni. Za proizvodnjo je bilo odgovornih šest moških z ukrajinskim državljanstvom, tovornjak je vozil moški z moldavskim državljanstvom. Finančna policija jih je aretirala.

Le s tobakom, ki so ga zasegli med racijo, bi tolpa lahko zaslužila 20 milijonov evrov. Finančna policija poudarja, da je zadala močan udarec organizaciji, saj niso aretirali preprostih delavcev, temveč prave tehnike, ki bi lahko naglo zagnali novo tovarno.

Nad tovarno so organi pregona našli ležišča za kar 42 potencialnih delavcev, tehnično je bila v tovarni možna proizvodnja dveh do petih milijonov cigaret na dan.