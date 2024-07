Naravna nesreča na taboru tržaških skavtov

Na skavtskem taboru v Bukovici pri Škofji Loki je prijeten dan obiskov popoldne prekinila naravna nesreča, v kateri so se nekateri starši poškodovali. Na taboru izvidnikov in vodnic tržaškega in kraškega stega Slovenske zamejske skavtske organizacije je bila popoldne ob gozdu na vrsti sveta maša, ko se je vreme naglo poslabšalo in je okrog 15.30 zapihal močan veter. Dober del navzočih je stekel k šotorom, da ne bi veter razmetal njihovih stvari, ko je na prostor maše padlo večje drevo. Ko bi vsi ostali na kraju, bi bile posledice verjetno hujše. Vodstvo tabora in starši so takoj priskočili na pomoč poškodovanim, enega so previdno potegnili izpod drevesa, pod nalivom so poškodovanim pomagali do prihoda reševalcev, škofjeloških gasilcev in policije. Mladi skavti so čakali sredi travnika, daleč od dreves, tri poškodovane starše so nato prepeljali v ljubljanski klinični center. Nihče ni v smrtni nevarnosti, vsi so bili budni in so se pogovarjali z reševalci, preveriti bo treba poškodbe in morebitne zlome.

Vodstvo tabora je prisebno in hitro odreagiralo, v domeni z gasilci bodo skavti prenočili v bližnjem gasilskem domu. Gasilci bodo pregledali taborni prostor in jutri bo znano, ali je kraj varen za nadaljevanje tabora, ki bi se moral zaključiti 1. avgusta.