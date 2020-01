Narodni dom: napredek brez preboja

Dogovor o vrnitvi Narodnega doma v Trstu slovenskim organizacijam še ni dodelan. Si pa italijanske inštitucije in slovenska stran obetajo, da bodo vse vozle presekali že do marca. »Vsekakor veliko pred stoletnico požiga,« zagotavlja državni sekretar na italijanskem notranjem ministrstvu Achille Variati po današnjem sestanku v Trstu, ki so se ga udeležili predstavniki ministrstva, italijanske razvojne banke, deželne vlade, slovenskega konzulata v Trstu, tržaške občine, tržaške univerze in krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Nerešeno ostaja vprašanje, kdo bi postal lastnik Narodnega doma, stroške za izselitev visoke šole za tolmače in prevajalce pa bo očitno prevzela italijanska država.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.