Gorski reševalci iz Vidma, reševalci finančne policije in gasilci so včeraj popoldne ob 15. uri posredovali pri Guminu, kjer se je poškodoval 37-letni gorski kolesar iz Gradca. Na gozdni stezi št. 713, ki pelje na goro Cuarnan, je padel in si poškodoval ramo. Drugi gorski kolesarji, ki so bili z njim, so poklicali na interventno telefonsko številko 112. Reševalci so poškodovanega kolesarja pospremili do reševalnega vozila, s slednjim pa so ga prepeljali v tolmeško bolnišnico.