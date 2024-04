Asfaltirali bodo Ulico Terza Armata

Prihodnji teden bo steklo asfaltiranje najbolj dotrajanega dela Ulice Terza Armata. Nov asfalt bo dobil vozni pas na strani lihih hišnih številk, dela bodo potekala v treh fazah, vsaka izmed njih bo zadevala 150 metrov dolg odsek. Med ponedeljkom, 22. aprila, in nedeljo, 28. aprila, bodo asfaltirali odsek med hišno številko 121 in vhodom v mehansko delavnico Aguzzoni. Med ponedeljkom, 29. aprila, in nedeljo, 5. maja, bodo delavci na delu med vhodom mehanske delavnice Aguzzoni in hišno številko 103, med ponedeljkom, 6. maja, in četrtkom, 9. maja, bo prišel na vrsto še odsek med hišnima številkama 103 in 65.