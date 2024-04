Dvojezičnost naj ne bo le v dokumentaciji, ampak tudi na kuverti

Tržaška drugostopenjska sodnica Gloria Carlesso je zavrnila pritožbo tržaške prefekture proti odločitvi mirovnega sodnika, ki je pred leti razveljavil denarno kazen občanu zaradi prometnega prekrška, ker kršitelju niso dostavili celotne dokumentacije v slovenskem jeziku, saj so bili v slovenščino prevedeni le zapisniki, slovenskega jezika pa ni bilo na kuverti. Občan, ki mu je prometna policija leta 2017 naprtila kazen, ni želel prevzeti kuvert, na katerih je bil samo italijanski jezik, prav tako tudi ni hotel plačati položnice davčne uprave, ki je bila tudi v italijanščini, in se je pritožil na mirovnega sodnika. Le-ta je leta 2021 presodil, da je bil v tem primeru kršen osmi člen državnega zaščitnega zakona za Slovence v Italiji št. 38/2001, ki ureja področje rabe slovenščine v odnosih z javno upravo, in razveljavil kazen, na njegovo odločitev pa se je prefektura pritožila. Do sodbe na drugi stopnji je prišlo 30. novembra 2023, utemeljitev pa je postala znana v prejšnjih dneh. Sodnica Carlesso je ugodila zahtevam občanovega zastopnika odvetnika Ivana Jevnikarja ter presodila, da je prevod nujen vedno, ne glede na to, ali prejemnik obvlada italijanščino ali ne, in to kljub dvema stališčema vrhovnega oz. kasacijskega sodišča iz leta 2015, ko je trdilo, da nespoštovanje dvojezičnosti privede do razveljavitve upravnih aktov le, če škodi obdolženčevi pravici do obrambe (beri: če ne obvlada italijanščine), drugače obdolženec doseže le prevod italijanskih upravnih aktov, ki vsekakor ostanejo polno veljavni. Zato je sodnica Carlesso pritožbo prefekture zavrnila in v besedilu sodbe potrdila odločitev mirovnega sodnika ter pravico, da pripadnik slovenske narodne skupnosti v odnosu z javno upravo uporablja svoj materni jezik in da prejema tudi vse dopise v tem jeziku.

Zadovoljstvo ob takem rezultatu sta izrazili obe krovni organizaciji Slovencev v Italiji. Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj v sporočilu za javnost izraža ponos nad uspešno sodno bitko, ki je po njegovih besedah pomembna za celotno narodno skupnost. Za Bandlja gre za prvi uspeh na tem področju v drugostopenjski sodbi, pri čemer se prefektura lahko pritoži še na vrhovno sodišče, a ni rečeno, da bo šla po tej poti. Slovenska kulturno-gospodarska zveza pa poudarja, da je sodba uspeh, ker uveljavlja načelo pravice uveljavljanja osmega člena zaščitnega zakona in hkrati dolžnost države, da ga spoštuje. SKGZ tolmači sodbo kot enega od prvih primerov sankcije do italijanske države zaradi nespoštovanja zaščitnega zakona, v njej vidi tudi majhen korak k popolnejši uveljavitvi zaščitne zakonodaje, simbolično pa je dragocen poklon vsem, ki so se v vseh teh letih borili, kot pred nedavnim preminuli prof. Samo Pahor.