V Verzegnisu v Karniji so našli 63-letnico, za katero so se včeraj popoldne, ko je šla na sprehod, izgubile vse sledi. Svojci so včeraj zvečer poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Pri reševalni akciji so sodelovali gasilci, gorski reševalci, reševalci finančne policije, prostovoljci civilne zaščite in varnostni organi. Žensko so prevzeli v oskrbo reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores.