»Nataša Pirc Musar v boju proti predsodkom«

Tedenska priloga 7 dnevnika Corriere della Sera predstavlja bralkam in bralcem novo slovensko predsednico Natašo Pirc Musar (zapisano s strešico). Novinar Edoardo Vigna piše, da je takoj po objavi volilnih rezultatov poljubila moža Aleša Musarja in nato takoj objela svojega tekmeca Anžeta Logarja, s katerim je postala prijateljica. Nova predsednica je bila priznana novinarka, nato na čelu slovenskega Rdečega križa in je kot odvetnica zagovarjala nekdanjo ameriško prvo damo Melanio Trump.

V članku beremo, da je odvetniško delo zelo različno od predsedniškega. Obljublja, da si bo prizadevala za spoštovanje državljanskih, človekovih in političnih pravic v Sloveniji, prisluhnila bo mladim, ki hočejo čisto okolje.

Vigna izpostavlja njen neravno diplomatski moto, da bo povedala vedno to, kar misli. »To je skregano z zlobnostjo tistih, ki so prepričani, da je za izvolitev najbolj zaslužen njen mož, uveljavljeni menedžer,« beremo v prilogi italijanskega časopisa. Novinar piše, da je Nataša Pirc Musar peta predsednica držav Evropske unije (skupno ima 27 članic), zato jo čaka zahtevna naloga v boju proti predsodkom.